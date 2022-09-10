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الكهرباء في دهوك استعداداً لدوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-10T11:12:04+0000
الكهرباء في دهوك استعداداً لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الكهرباء الرياضي، أن فريقها السلوي بدأ تدريباته، اليوم السبت، بمعسكره التدريبي في دهوك استعدادا للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقال عضو ادارة نادي الكهرباء ماجد حميد لوكالة شفق نيوز، إن الادارة جهزت كل مستلزمات النجاح للفريق، كما امّنت خوض ثلاث مباريات ودية مع فرق محلية .

واشار الى ان المعسكر التدريبي المقام في دهوك يستمر مدة اربعة عشر يوماً يخوض اللاعبون وحدات تدريبية مكثفة تحت اشراف المدرب ثامر مصطفى.

وتابع ان الادارة تحرص هذا الموسم لتحقيق نتائج جيدة، سيما بعد تعاقدها مع مدرب كفوء ولاعبين محليين ومحترفين على مستوى عالٍ .

يذكر ان فريق الكهرباء بدأ تدريباته في قاعة الشعب ببغداد بقيادة المدرب ثامر مصطفى استعدادا للدوري السلوي الممتاز.

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