دهوك بالقميص الازرق امام القادسية الكويتي

شفق نيوز/ من المقرر ان يرتدي نادي دهوك، القميص الازرق امام فريق القادسية الكويتي، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإنه تم الاعلان عن ذلك خلال المؤتمر الفني الذي عُقد قبيل مباراة القادسية الكويتي ودهوك العراقي، وقد تم خلاله اتخاذ عدد من المقررات الني تخص الفريقين".

واضاف، انه "سيرتدي فريق دهوك القميص الازرق بينما يرتدي الحارس القميص الاسود، بينما سيرتدي فريق القادسية الكويتي القميص الأصفر، في حين يرتدي حارس مرمى القادسية القميص الأبيض".

ويستضيف القادسية الكويتي غدا الثلاثاء، دهوك العراقي في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، وذلك على ملعب محمد الحمد في الكويت.

وتقام مواجهة الإياب يوم 15 أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق، حيث سيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.