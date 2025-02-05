دهوك العراقي يواجه الاتفاق السعودي في نصف نهائي أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن مباراتي فريق دهوك العراقي في نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، حيث سيواجه فريق الاتفاق السعودي في مباراتين مهمتين نتيجتهما تحسم الفريق الذي سيتأهل للمباراة الختامية.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة المباراة الأولى التي يستضيف فيها الاتفاق السعودي، فريق دهوك العراقي في ملعبه يوم 5 من شهر آذار/ مارس المقبل.

بينما يستضيف فريق دهوك العراقي، الاتفاق السعودي في المباراة الثانية بملعبه في دهوك يوم 12 من آذار/ مارس المقبل.

وتأهل فريق دهوك، لدور نصف النهائي من بطولة الخليج للأندية ثاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بعد فوزه على نظيره أهلي صنعاء اليمني بنتيجة 3-0، في مباراة جرت يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال الخليج للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.