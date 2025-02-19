دهوك العراقي يتعادل مع ظفار العماني في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع نظيره ظفار العماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وجرت المباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من دهوك العراقي، والنصر الإماراتي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني، وانتهت بنتيجة 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 46 سجل دهوك هدفه عن طريق إبراهيم غازي، وتمكن ظفار العماني من تعديل النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق حاتم الحمحمي.

ويلاقي دهوك في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية مضيفه الاتفاق السعودي في السعودية يوم الخامس من آذار/ مارس المقبل، على أن يستضيف فريق الاتفاق في دهوك يوم 11 آذار/ مارس المقبل.

ولن تكن نتيجة اليوم مؤثرة على تأهل دهوك إلى المرحلة المقبلة، حيث حسم دهوك تأهله رسمياً منذ الجولة السابقة، وسيلاقي فريق الاتفاق للمرحلة المقبلة من منافسات نصف نهائي البطولة الخليجية.