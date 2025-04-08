دهوك العراقي يتعادل مع القادسية الكويتي في نهائي كأس الخليج للأندية

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع مضيفه فريق القادسية الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم بنسختها الأولى.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً على ملعب محمد الحمد في دولة الكويت، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 15 نيسان/ أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق، حيث سيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول "البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى على 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي أيضاً.