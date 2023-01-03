دهوك.. ارتفاع "جنوني" بأسعار تذاكر بطولة خليجي 25

شفق نيوز/ افاد احد وكلاء بيع تذاكر دخول ملاعب مباريات بطولة "خليجي 25" في دهوك، يوم الثلاثاء، بحدوث ارتفاع "جنوني" بأسعار التذاكر بالمحافظة ضمن اقليم كوردستان.

وقال سيزار ريكاني، لوكالة شفق نيوز، إن سعر البطاقة الواحدة في محافظة دهوك وصل إلى 150 دولار أمريكي"، مبيناً أن "سعر بطاقة (FBI) وصل إلى أكثر من 300 دولار في السوق السوداء".

وأوضح سيزار ريكاني، ان سعر البطاقة كانت في البداية تبدأ من 15 الف دينار وحتى 25 الف، لكن مع اقتراب البطولة اصبح الاقبال على شراء البطاقات كبير جدا مما تسبب بارتفاع أسعارها.

ومنذ يوم 25 كانون الأول الماضي، نفدت التذاكر الإلكترونية لمباراة افتتاح خليجي 25 بعد 18 ساعة من طرحها، ولم يتبقَ منها، وفق مصدر مسؤول، سوى المقاعد التي تكون خلف المرمى من الجانبين.