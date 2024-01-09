دماء على أرضية الملعب.. جماهير سلة زاخو تحاصر فريق الشرطة (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد منسق نادي الشرطة أثير الشويلي، يوم الثلاثاء، بأن جماهير فريق زاخو لكرة السلة هاجموا لاعبيّ الشرطة وأصابوا البعض منهم، وحالياً الفريق محاصر داخل قاعة المباراة.

وقال الشويلي لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة جرت بين فريق الشرطة ومضيفه فريق زاخو إلا أنها توقفت قبل انتهاء الوقت الأصلي بست دقائق بعد أن نزل جمهور زاخو إلى الملعب وقام بالاعتداء على لاعبينا ما أسفر عن إصابات بالغة".

وأضاف "وفد سلة الشرطة حالياً محاصر ولا يستطيع الخروج من القاعة حيث أن جماهير زاخو يحيطون بالقاعة ويتوعدون فريقنا"، مبيناً أن "الشرارة بدأت بعد حركة استفزازية لأحد لاعبينا المحترفين أثارت سخط الجمهور، لكن حتى وأن قام اللاعب بحركة استفزازية هذا لا يعني هكذا تجاوز خطير يحدث للضيوف".

وأكد الشويلي "لقد وجهنا مناشدات للجهات الأمنية لإنقاذ الوفد وإعادته بسلام إلى بغداد".

يذكر أن نتيجة المباراة كانت تشير لتقدم الشرطة 69-61 نقطة.