دليلان يرجحان سحب كأس أمم أفريقيا من السنغال

شفق نيوز- متابعة

ما يزال فعل منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا بالرباط، قبل أسبوع يثير الجدل الكبير، بعدما انسحب اللاعبين خلال المباراة النهائية أمام المغرب، ثم عودتهم للعب، حيث يرى متابعون للقضية دلالتين "غريبتين" قد يكون معناهما سحب اللقب من منتخب السنغال.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في حوالي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب، احتجاجاً على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو، متجهين إلى غرف الملابس، كما وقعت اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن في المدرجات.

وعادت السنغال بعد 16 دقيقة، ثم أهدر براهيم دياز لاعب المغرب ركلة الجزاء بطريقة مؤسفة، وبعد ذلك سجل باب جاي هدف الفوز للسنغال في الشوط الأول الإضافي ليمنح بلاده اللقب القاري الثاني في تاريخها.

ومنذ تحقيق السنغال للقب قبل 7 أيام، لم ينشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي خبر على موقعه الرسمي حول المباراة.

كما لم ينشر أي تهنئة، كما جرت العادة، للمنتخب الذي حقق واحدة من أهم البطولات القارية في العالم.

هذه هي الدلالة الأولى التي تعني أن الأمور "لم تنته بعد"، بالنسبة للفيفا، ورئيسها، جاني إنفانتينو، الذي بدا عليه الانزعاج داخل الملعب، من تصرفات منتخب السنغال.

أما الدلالة الثانية، فجاءت من قبل موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، المعني بتنظيم البطولة التي حققت لقبها السنغال.

الكاف لم ينشر اسم السنغال بين قائمة أبطال البطولة، حيث تظهر الصفحة الرسمية للأبطال، أن آخر بطل للبطولة هو منتخب كوت ديفوار في 2023.

تجاهل الكاف للسنغال قد يكون علامة قوية على أن قرارا "صارما" قادم، من شأنه أن يستهدف منتخب السنغال، واللقب المثير للجدل، الذي حققته "أسود التيرانغا"