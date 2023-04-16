"دكتاتورية درجال ستُخسره كل شيء".. الزاملي: استقلت رسمياً من نادي الشرطة

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الأحد، أنه استقال رسمياً من إدارة نادي الشرطة وسلّم استقالته قانونياً للاتحاد، وفيما أعرب عن "عدم اكتراثه" بتهديدات رئيس الاتحاد عدنان درجال، نصح الأخير بالابتعاد عن "الدكتاتورية".

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز "أود أن أؤكد للجميع بأنني قدمت استقالتي رسمياً من إدارة نادي الشرطة وسلمتها باليد للاتحاد العراقي للعبة لأخذ مكاني رسمياً دون خرق قانوني".

وأضاف "اتحاد الكرة بعث بخطاب لإدارة نادي الشرطة حول صحة صدور الاستقالة بغية تزويده بكتاب تأكيد وفق الإجراءات الإدارية المتبعة حسب سياقات العمل، إلا أن النادي لم يرد على كتاب الاتحاد وتعامل مع الاتحاد بالمثل كون الاتحاد سبق أنه لم يرد على كتب كثيرة ترده من نادي الشرطة".

وأوضح الزاملي "موقفي الآن رسمي في الاتحاد، والشائعات التي تروج لدوافع معينة بهدف عرقلة عملي لا تؤثر فيّ"، مضيفاً "فوجئت بكم الاتصالات التي تلقيتها من الهيئة العامة لاتحاد الكرة التي عبرت عن مساندتها ليّ بعد خلاف الرأي بيني وبين رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال".

وأردف بالقول "إدارات الأندية أكدت وقوفها معي وتعهدت بتزويدي بأي شيء يدعم وجودي في الاتحاد، ولاسيما بعد موقفي الأخير الذي عارضت فيه تفرد رئيس الاتحاد بقراراته".

وأشار الزاملي إلى أن "درجال إذا ما استمر بهذا النهج والعمل الدكتاتوري وتهميشه للآخرين سيخسر كل شيء ويفقد ثقة الهيئة العامة التي انتخبته رئيساً"، مؤكداً "أنا لا أهتم بأي تهديد بإبعادي عن الاتحاد كون موقفي رسمي 100%، وأدعو درجال للعمل الجماعي وعدم إصراره على التفرد بالقرارات من أجل إنجاح مهمة اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال أمهل غالب الزاملي فترة زمنية تنتهي بعد عيد الفطر لتقديم استقالته من العمل في نادي الشرطة وفي حال لم يقدم استقالته سيتم حرمانه من العمل بالاتحاد.