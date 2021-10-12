أدفوكات يأسف لـ"ضياع" الفوز أمام الإمارات: النتيجة قد تكون عادلة

شفق نيوز/ عبر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، يوم الثلاثاء، عن أسفه لـ"ضياع" الفوز أمام الإمارات في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال أدفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، "النتيجة قد تكون عادلةً، ولكن في الدقيقتين الأخيرتين كان بالإمكان الحفاظ على نتيجة المباراة، ولكننا للأسف أهدرنا الفوز والنقاط الكاملة في المباراة".

وأضاف، أن "هدف التعادل للمنتخب الإماراتي جاءَ بسهولةٍ، وكان بالإمكان تدارك هذا الهدف في نهاية المباراة".

واختتم مدرب المنتخب العراقي، حديثه بالقول: "يجب أن نتعامل مع كل مباراة على حدة.. كان بإمكاننا أن نكسب مباراة اليوم أمام الإمارات، وأمام لبنان في المباراة السابقة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام مضيفه الإمارات في المباراة الرابعة لكلا الفريقين ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم بنتيجة 2-2 .

وبهذا التعادل تقدم العراق للمركز الرابع بثلاث نقاط، خلف كل من الامارات ثلاث نقاط- فارق اهداف-، لبنان خمس نقاط، كوريا الجنوبية ثماني نقاط، وإيران المتصدر بعشر نقاط، بينما يقبع سوريا بالمركز الاخير بنقطة واحدة.