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أدفوكات يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T21:08:11+0000
أدفوكات يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي لبنان والإمارات في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنَ مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، قائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي لبنان والامارات بالسابع والثاني عشر من الشهر الحالي ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأختار الهولندي أدفوكات 23 لاعبا، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، وهم كلٌ من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين ، بينما ضمت قائمة اللاعبين: علاء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي عبود وسجاد جاسم وبشار رسن.

كما ضمت قائمة أسود الرافدين اللاعبين: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم بايش وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي وعلاء عبد الزهرة. وسيلاقي المنتخب العراقي منتخب لبنان بالسابع من الشهر الحالي على استاد خليفة الدولي في الدوحة، بينما سيلاعب منتخب الامارات بالثاني عشر من هذا الشهر على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

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