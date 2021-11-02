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أدفوكات يعلن تشكيلة العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T20:55:36+0000
أدفوكات يعلن تشكيلة العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي ديك ادفوكات، يوم الثلاثاء، التشكيلة الأولية للمنتخب العراقي لمباراتيه المقبلتين امام سوريا وكوريا ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم 2022.

وتألفت التشكيلة من ، فهد طالب واحمد باسل وعلي ياسين ومحمد شاكر لحراسة المرمى، واحمد ابراهيم وعلي فائز وربين سولاقا ومناف يونس وعلاء مهاوي وحسن رائد وزيد تحسين وفرانس بطرس وحسين عمار ومهند جعاز لخط الدفاع ، وامجد عطوان وبشار رسن ومحمد قاسم وامير العماري وزيد اقبال وحسن عبد الكريم واحمد فاضل ومنتظر محمد ومحمد علي عبود وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم ومنتظر عبد الامير وجيلوان حمد لخط الوسط.

كما ضمت التشكيلة، علاء عبد الزهرة وعلي يوسف وعلاء عباس وشيركو كريم ورضا فاضل وعلي الحمادي لخط الهجوم، على أن يختار 23 لاعبا كتشكيلة نهائية.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، بينما سيخوض مباراة كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

ويغادر المنتخب العراقي يوم الاحد المقبل إلى الدوحة لخوض هاتين المباراتين ضمن التصفيات المونديالية.

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