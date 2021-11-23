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أدفوكات يستقيل من تدريب المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T18:48:52+0000
أدفوكات يستقيل من تدريب المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بأن الهولندي أدفوكات قدم استقالته من تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ادفوكات قدم استقالته للاتحاد"، مبينا أن "الاتحاد أمهله لغاية الاثنين المقبل للرد النهائي، لكن أدفوكات أكد عدم تمكنه من اكمال العمل".

واشار الى ان "ادفوكات عزا سبب عدم تكملته للمهمة هو لمرض زوجته وعدم قدرته على الانشغال عنها ويود البقاء معها".

وبين المصدر ان "الاتحاد طرح في اجتماع اخير عقد على هامش بطولة غرب اسيا للشباب فكرة الاستعانة بالمدرب المساعد بتروفيتش وهو الاحتمال الاكبر، او مدرب المنتخب الاولمبي الحالي سوكوب ، او ربما من المحتمل الاستعانة بمدرب محلي عراقي لقيادة المنتخب في بطولة كاس العرب وماتبقى من مباريات التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم".

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