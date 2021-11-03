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أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-03T19:16:17+0000
أدفوكات يستدعي لاعباً من الأولمبي للمنتخب العراقي

شفق نيوز / استدعى المدرب الهولندي للمنتخب العراقي، ديك أدفوكات، يوم الأربعاء، لاعباً من المنتخب الأولمبي إلى صفوف الفريق الأول، استعداداً لمواجهتي سوريا وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال الدوحة.

وذكر الملاك التدريبي للمنتخب، أن "أدفوكات استدعى لاعب الأولمبي (حسن عبد الكريم جبار) المعروف بـ(قوقية) ضمن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية".

وكان أدفوكات قد أعلن عن قائمة المنتخب لهاتين المواجهتين وتضم 27 لاعباً هم: فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد  وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.

وسيواجهُ المنتخب العراقي نظيريه السوري في 11 تشرين الثاني الجاري، على ملعب الغرافة في الدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكوريا الجنوبية التي ستقام أيضاً في الدوحة، يوم 16 من الشهر نفسه، في تمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

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