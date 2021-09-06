أدفوكات: مواجهة إيران صعبة وجميع مبارياتنا بالتصفيات "نهائية"

شفق نيوز/ شدد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، على أهمية مواجهة إيران يوم غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال أدفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة ايران، "بعد مباراة كوريا الجنوبية، لم يتلقَ اللاعبون العديد من ايام الراحة.. نتوقع أن تكون المباراة صعبة للغاية، واللاعبون يعرفون الفريق الايراني لذلك نحن نتطلع لتحقيق نتيجة جيدة".

وأضاف ، أن "كوريا وايران المرشحان للعبور الى كأس العالم، وإذا رأيتم نتائجهما الماضية في التصفيات تجدون أنهما منتخبان قويان في آسيا، لكننا نمتلك فريقا قويا بإمكانه مواجهة أي فريق في آسيا، لدينا شعور مميز تجاه هذه المباراة".

وتابع، أدفوكات "من مميزات المنتخب العراقي أن لديهم ذهنية مميزة، يعملون بجهد، يحاربون ويمتلكون إمكانيات جماعية وفردية، لدينا 9 مباريات متبقية نعدها جميعها مباريات نهائية".

وأجاب أدفوكات رداً على أسئلة أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي هل بإمكان العراق اللعب في أراضيه قائلا، "لسنا نحن من يقرر إن كنا قادرين على اللعب في العراق، أعرف انه في السنوات الأخيرة لعب المنتخب العراقي العديد من المباريات أمام المنتخب الايراني، ونعد هذه المباراة مهمة للغاية، مباراة العراق وإيران تشابه مباريات هولندا وبلجيكا لأنهما بلدان متجاوران".

وختم مدرب المنتخب العراقي، "دائما نبحث عن اللاعبين الذين لديهم رغبة في التأهل الى المونديال، بإمكان اللاعبين العراقيين أن يبذلوا جهدا كبيرا، وأن يتأهلوا الى مونديال قطر، مستعدون لهذه المباراة 100 % ، نعرف اننا سنواجه فريقا قويا، نحن واثقون من أنفسنا ونحن نحتاج الى الثقة، الاستعدادات بالنسبة لنا اننا نلعب المباراة وكأنها مباراة نهائية.