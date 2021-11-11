أدفوكات "حزين جداً" لإضاعة الفوز أمام سوريا

شفق نيوز/ عبّر مدربُ منتخبنا الوطنيّ لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، عن حزنه الشديد لعدم تحقيق الفوز أمام منتخب سوريا في المباراة التي انتهت بالتعادلِ الايجابي بهدفٍ مساء يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيويّة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقالَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، في إجابته عن أسئلة الصحفيين، "لا أخفي انها كانت مباراةً صعبةً جداً، وسنحت لنا أكثر من أربع فرصٍ سانحة للتسجيل لكنني أقول إننا كنا محظوظين بإدراك التعادلِ كون هدف تقدم سوريا جاءَ في وقتٍ حرج".

وعن رؤيته لحظوظِ التأهل الى كأس العالم بعد هذا التعادل، خصوصاً أن المنافسين المباشرين ( لبنان ، الإمارات ) خسرا مباراتيهما في هذه الجولة، أوضحَ ادفوكات أن "المنافسة على البطاقتين الأولى والثانية باتت صعبةً، وان منتخبات لبنان ، الامارات ، سوريا بالإضافة الى العراق، هي مَن تتصارع على المركزِ الثالث".

وعن احتمال ترك منصبه بعد نتيجة اليوم، قالَ "كما تحدثت قبل يومٍ بأن الاتحاد العراقي متى ما وجد مدرباً أفضل مني فبإمكانه اتخاذ القرار المناسب، ويبقى الأهم هو المنتخب وليس أنا".

وواصلَ ادفوكات حديثه في المؤتمر الصحفي، مؤكداً أنه "ما زال يؤمن بقدراتِ لاعبيه بالرغم من إشارته في مجمل حديثه بأنه حتى مَن كان يتواجد على دكة البدلاء كان يعاني من إصابات، وانه أشرك المدافعَ ريبين سولاقا بالرغم من إصابته، لكنه قدّمَ أداءً طيباً ومثنياً على قدراته".

ويحتل العراق المركز الرابع في المجموة الأولى برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، بينما يتذيل المنتخب السوري الترتيب في المركز السادس بنقطتين فقط.

ويأتي منتخب إيران في صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية وله 11 نقطة، ومن ثم لبنان ثالثا برصيد 5 نقاط.