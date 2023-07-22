دفعة واحدة.. الحدود يضم 4 محترفين أفارقة

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي الحدود، يوم السبت، مع أربعة لاعبين محترفين من القارة السمراء (إفريقيا)، لتمثيل الفريق في الموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وقال أمين سر النادي، حازم تيمور، لوكالة شفق نيوز، إن "الحدود أبكر في تعاقداته مع المحترفين من أجل البدء في بناء فريق قوي وجاهز للموسم المقبل"، مؤكداً "التعاقد بالتنسيق مع الكادر التدريبي، لضم لاعبين على مستوى عالٍ لتمثيل كرة الحدود للموسم الكروي المقبل".

وأضاف تيمور، أن "النادي تعاقد مع قائد منتخب رواندا الوطني (فوستين)، ليعزز الخط الدفاعي للفريق، وتعاقد مع لاعب خط الوسط السنغالي (دا كوستا)، لينضم رسمياً لكتيبة الحدود انطلاقاً من الموسم المقبل".

وأشار إلى تعاقد النادي مع لاعب وسط ميدان المنتخب الموريتاني (محمد دلاهي) لموسم واحد، لافتاً إلى أن "الإدارة أبرمت أولى صفقاتها للموسم المقبل مع لاعب خط الوسط الكاميروني (ناثانيل نانكولو) قادماً من فريق صحار العماني".

وأوضح تيمور، أن "النادي وبالتنسيق مع الكادر التدريبي متواصل في استقطاباته للاعبين"، مشيراً إلى أن "النادي سيتعاقد مع لاعبين محليين ومحترفين علىً مستوى عالٍ ليكون الفريق جاهزاً للموسم المقبل".

واحتل فريق نادي الحدود في نهاية الدوري العراقي الممتاز 2022-2023،المركز الثالث عشر برصيد 49 نقطة.