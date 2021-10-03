دفاعات العراق تختل قبل مواجهتي لبنان والإمارات

شفق نيوز / تلقى المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، ضربة موجعة، هي الثانية خلال أسبوع، وذلك قبيل مواجهة نظيريه اللبناني والإماراتي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر عام ٢٠٢٢.

وبموجب الفحوصات الطبية، سيغيبُ مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم، ريبين سولاقا، عن مباراتي لبنان والامارات، بعد خضوعه للفحوصات التي أثبتت تعرضه للإصابة، بعد انتهاء مباراة فريقه (بوريرام يونايتد) التايلندي، إثر تمزقٍ من الدرجة الأولى بالعضلة.

وبالتالي سيحتاج ريبين سولاقا، لراحة لا تقل عن عشرة أيام، ما يعني تأكيد غيابه عن مباراتي المنتخب العراقي، أمام نظيريه لبنان والإمارات.

وقبل أقل من أسبوع، تلقى المنتخب العراقي، ضربة موجعة أيضاً، بعد إعلان إصابة اللاعب ضرغام إسماعيل، بتمزق في الغضروف الهلالي الأيسر ليغيب هو الآخر على إثرها عن الملاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع للراحة.