دعوتان للاعبين القدامى.. العراق يدرس المشاركة في بطولتين دوليتين

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس رابطة اللاعبين الدوليين السابقين، سامر سعيد، يوم الثلاثاء، أن الرابطة تلقت دعوتين رسميتين من نظيرتيها في رومانيا وتركيا، للمشاركة في بطولتين دوليتين وديتين مخصصتين للاعبي المنتخبات الوطنية القدامى.

وقال سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الرابطة تلقت دعوة رسمية من رابطة اللاعبين الدوليين في رومانيا للمشاركة في بطولة ودية دولية ستُقام هناك، إلى جانب دعوة ثانية من رابطة اللاعبين الدوليين في تركيا للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية".

وأضاف أن "هذه الدعوات تأتي في إطار تفعيل حضور لاعبي العراق القدامى على الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن "الرابطة تنتظر تأكيدًا نهائيًا بخصوص الدعوة السابقة للمشاركة في بطولة رومانيا".

وأشار سعيد، إلى أن الرابطة تلقت دعوة للمشاركة في بطولة أنطاليا الدولية التي تشارك فيها منتخبات من عدة دول مختلفة، مبيناً أن الرابطة ستقوم بدراسة العرضين بعناية، من أجل اتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بمشاركة منتخب العراق للرواد في هاتين البطولتين المهمتين.