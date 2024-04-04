دعوتان قضائيتان ضد محدثي الشغب في مباراة القوة الجوية ودهوك (وثيقة)

شفق نيوز/ أقامت ادارة نادي دهوك الرياضي، يوم الخميس، برفع دعوى قضائية ضد عدد من الجمهور الذي احدث الشغب في مباراة القوة الجوية ودهوك، فيما قام والد حامل الكرات برفع دعوى مشابهة ضد حارس مرمى الجوية.

وقال المتحدث الإعلامي للنادي هفال البريفكاني لوكالة شفق نيوز ، ان "ادارة نادي دهوك رفعت شكوى ضد عدد من جمهوره الذي حاول افساد المباراة بافتعال الشغب ، وذلك لأخذ القانون مجراه"، مشيرا إلى أنه "ستتم معاقبة المذنب حتى لا تتكرر مثل هكذا حالات تحدث في الملاعب، ويكون المُعاقب عبرة لمن يحاول الاساءة" .

واضاف المتحدث ان "والد حامل الكرات الذي تعرض للضرب من قبل حارس مرمى القوة الجوية، محمد حميد رفع دعوى قضائية ايضا في محكمة دهوك اثر تعرض ولده لضرب مؤثر من اللاعب المذكور مما أدى الى حدوث كدمات في الوجه ورضوض في أجزاء متفرقة من جسمه".

وأشار إلى ان "الدعوى المرفوعة ضد محمد حميد جاءت بعد ضربه لطفل لم يحسن التصرف حينما اقدم على ضرب الحارس محمد حميد بعد استفزاز مسبق له من قبل الحارس خلال سير اللقاء".