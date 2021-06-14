دعوتان دوليتان لمنتخبي الرجال والنساء بتنس كرة القدم العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي المركزي لتنس كرة القدم، يوم الاثنين، عن تلقيه دعوتين الأولى للمنتخب الوطني للرجال والاخرى للنساء.

وقال صفاء صاحب رئيس الاتحاد العراقي لتنس كرة القدم لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد العراقي تلقى دعوة من الاتحاد الاسيوي للعبة للمشاركة في بطولة آسيا للرجال المقررة في تايلند شهر ايلول المقبل.

واضاف ان الدعوة الثانية من الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة العالم للنساء المقررة في اسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل.

وأوضح صاحب؛ ان الاتحاد العراقي بعث بموافقته للمشاركة في البطولتين المذكورتين وسيتم البدء بإعداد المنتخبين خلال منهاج يضعه الاتحاد بالتنسيق مع الكادرين التدريبيين لمنتخبي الرجال والنساء.

وكان الاتحاد العراقي لتنس القدم، أقام بطولة اندية العراق في بغداد ، وتوج الميناء اولا وحل الصناعات الكهربائية ثانياً ثم الهندية بالمركز الثالث.