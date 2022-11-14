دعوة 7 لاعبين للمنتخب العراقي لمواجهة كوستاريكا

شفق نيوز/ وجّه مدرب المنتخب العراقي الجديد لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الاثنين، دعوة لسبعة لاعبين عراقيين لمواجهة منتخب كوستاريكا في المباراة الودية المزمع إقامتها نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كاساس دعا اللاعبين: مصطفى ناظم، وضرغام إسماعيل، وحسين علي، وأحمد ياسين، وشيركو كريم، وحسين عمار، وزيدان إقبال، للانضمام إلى صفوف المنتخب في مباراته مع المنتخب الكوستاريكي.

وأشار إلى أنه من المؤمل أن يلتحقَ جميع اللاعبين يوم غدٍ الثلاثاء بصفوف المنتخب من اسبانيا بعد خوض مباراتين وديتين مع منتخبيّ المكسيك والإكوادور.

وكان منتخب العراق قد وصل الى بغداد قادما من اسبانيا وسيجري اول وحدة تدريبية تحت اشراف الملاك التدريبي الاسباني في البصرة استعدادا للقاء كوستاريكا في يوم الخميس المقبل.