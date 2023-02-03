دعوة 31 لاعباً الى التشكيلة الاولية للمنتخب العراقي باليد استعداداً لبطولة العرب

شفق نيوز / وجه مدرب منتخب يد العراق للناشئين المصري شريف الدعوة لـ 31 لاعبا للانضمام الى التشكيلة الاولية للمنتخب العراقي استعدادا للمشاركة في بطولة العرب للناشئين لكرة اليد، فيما سيتم اقامة معسكر تدريبي داخلي للمنتخب لمدة اسبوعين.

وقال عضو المكتب الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز إن، "المدرب وجه الدعوة لـ 31 لاعبا للتشكيلة الاولية للمنتخب الوطني العراقي استعدادا للمشاركة في بطولة العرب للناشئين لكرة اليد، المقرر إقامتها في العاصمة الاردنية عمان نهاية شهر شباط الحالي".

وأضاف، أن "المنتخب تألف من: حسين محمد عزيز، محمد وزير كاظم ، جاسم حيدر جاسم ، محمد علي سعد ، موسى الكاظم عادل ، كاظم حسن عبد ، عبد الكريم حسن علي ، ليث علي عبيد ، مهدي ايمن حسن ، مؤمل رؤوف محمد ، محمد دولير تحرير ،روز رفيق حسين ، ابو الفضل قيس .،عبدالله حيدر محمد ، احمد محمد مؤيد ، محمد مثنى ناظم".

وتابع أن الدعوة شملت أيضا "عبد الرحمن اوس الادريسي ، برهان الدين حسين ، رضا محسن ، رضا يونس ، حسين جواد ، عباس طاهر ، مرتضى هاشم ، يوسف ميثم عبد محمد ، علي مصطفى كامل ، محمد سمير ، امير علي ، اسامه عدنان ، طه فرقد، زيد نعمان منذر، عباس حيدر جواد".

وبيّن عبد الرضا ان "معسكرا تدريبيا لمنتخبنا الوطني للناشئين سيقام في محافظة النجف ولمدة اسبوعين ابتداءً من اليوم".

ويقود المنتخب العراقي للناشئين الكادر التدريبي المؤلف من المدرب المصري شريف مؤمن مدرباً اول وكل من مساعديه مخلص عبد العباس وكوكب حسن ومدرب حراس المرمى وسام فاضل وعلي مذبوب معالجا .