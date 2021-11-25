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دعوة ياسر قاسم وحسين عمار للمنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-25T19:14:15+0000
دعوة ياسر قاسم وحسين عمار للمنتخب العراقي

شفق نيوز / أكدَ مدربُ المنتخب العراقي لكرة القدم، زيلكو بتروفيتش، يوم الخميس، دعوة اللاعبين (ياسر قاسم وحسين عمار) إلى قائمة وفد المنتخب الوطنيّ الذي سيغادر غداً الى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر للفترة من 30 تشرين الثاني ولغاية 18 كانون الأول المقبل.

وقالَ بتروفيتش، وفق بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "دعوة اللاعبين المذكورين جاءت بعد التشاور مع الجهاز الفني وجرّاء تعرض كل من (إبراهيم بايش ومحمد علي عبود) إلى إصابةٍ بعد مشاركتهما مع ناديهما اليوم ضمن منافسات الدوري المحلي".

وأوضح أن استدعاءهما "فرصة مثالية للاعبين المنضمين الجدد لإثبات الوجود في بطولة مهمة خصوصاً للاعبين الشباب لإثبات جدارتهما الفنية".

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