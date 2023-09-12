دعوة لاعب عراقي "محترف" في الدنمارك لمنتخب الصالات

شفق نيوز/ وجّه المديرُ الفنيّ للمنتخب العراقي لكرةِ الصالات البرازيلي "ريكاردو سوبرال كاكاو" دعوةً إلى اللاعب العراقيّ المقيم في الدنمارك عباس مشتاق زنگنه، للانخراطِ في تدريباتِ المنتخب الذي يعسكرُ في بيروت، للإطلاع على مستواه الفنيّ بغية تمثيل بلده في البُطولاتِ المقبلة.

وقال عُضو الاتحاد، رئيس الوفد فراس بحر العلوم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اتحادَ الكرة مهتمٌ جداً بضم اللاعبين العراقيين المتواجدين في أوروبا وبقية دول العالم إلى صُفوف منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات، بعد الإضافاتِ القوية التي تمّ من خلالها تدعيمُ صفوف منتخباتنا الوطنيّة بعددٍ كبيرٍ من اللاعبين المحترفين، مما أعطى قوةً إضافيةً لهذه المنتخبات، وإيجاد حالةٍ من التجانس الايجابيّ بين جميع اللاعبين العراقيين"، مشيراً إلى أن "العراقَ يحتاج لأبنائه سواء مَن هم في الداخل أو الخارج".

وكشف بحر العلوم عن وصول اللاعب العراقيّ المحترف في فريق Gentofte الدنماركي إلى بيروت مساء يوم أمس الإثنين.

مبيناً: إن اللاعبَ خاضَ أولى وحداته التدريبيّة مع المنتخب، ليكون تحت رادار المدرب البرازيلي كاكاو، ومعرفة مستواه عن قربٍ، من أجل ضمه إلى المنتخبِ للمُشاركةِ معه في الاستحقاقاتِ المقبلة.

وأضاف أن "هذه الدعوةُ ستشجعُ غيره من المُحترفين والمغتربين الذين يتألقون في الدورياتِ الأوروبيّة وغيرها على الانضمامِ إلى المنتخب العراقيّ، ونتمنى أن يشكل اللاعبُ إضافةً نوعيةً لمنتخبنا الوطنيّ في المُنافساتِ المقبلة".

ويلعب “عباس مشتاق زنگنه” البالغ من العمر (24) عاماً مع نادي Gentofte الدنماركي الذي ينشطُ في دوري الدرجة الأولى، والحائز على لقبِ الدوري في الدنمارك 9 مرات، ومن المؤمل أن يشاركَ مع ناديه في بطولةِ أبطال أوروبا التي تقام في الجيك في شهر تشرين الأول المُقبل.