دعوة لاعبين من الدوريات العراقية و عددا من محترفين لتدريبات منتخب الشباب

شفق نيوز/ دعت الادارة الفنية لمنتخبِ الشَباب يوم الخميس، عددا من اللاعبين للالتحاقِ بتدريباتِ المنتخب.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان التدريبات ستنطلق يوم الاثنين (٢٠٢٢/٦/٢٠) في ملعبِ جامعة بغداد (البرج) في الساعةِ الرابعة والنصف عصرًا استعدادًا للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب التي ستقامُ في شهرِ تموز المُقبل في المملكةِ العربيّة السعوديّة.

واضاف المصدر ان من بين اللاعبين الذين تمت دعوتهم لمنتخب الشباب هم من اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبية وهم كل من: شربل شمعون (أوين ويسترن يوناتيد الأسترالي)، يوسف الإمام (مالمو السويدي )، بلند ازاد (غرافشاب الهولندي)، الاي علي (غوتبيرغ السويدي).

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الفنية لمنتخبِ الشَباب دعت عددا من اللاعبين ىالناشطين في دوري الممتاز والدرجة اﻷولى للالتحاقِ بالتدريباتِ في يوم السبت المُوافق (٢٠٢٢/٦/١١) في ملعبِ جامعة بغداد (البرج) في الساعةِ الرابعة والنصف عصرًا لينضم إليهم اللاعبون المحترفون بعد 9 أيام.

ولفت إلى أن اللاعبين المدعوين هم كل من:

علي صادق محمود (الزوراء)

طاهر مثنى حمد (الزوراء)

سجاد محمد فاضل (الزوراء)

حيدر عبد الكريم توفيق (الزوراء)

كاظم رعد حاتم (القوة الجوية)

محمد جميل شناع (الصناعات الكهربائية)

مسلم موسى فياض (الميناء)

جعفر شنيشل لعيبي (الميناء)

سجاد علاء عبد الكريم (الميناء)

أسهر علي حسين (الميناء)

علي شاخوان عمر (أربيل)

عبد القادر أيوب (أربيل)

أمين نبي عبد الله (أربيل)

حسين كاظم زوير (نفط ميسان)

عباس فاضل عباس (نفط ميسان)

سجاد محمد مهدي (نفط ميسان)

أحمد خالد حفاتي (نفط ميسان)

عبد الرزاق قاسم كعده (الشرطة)

ذو الفقار يونس عبد علي (الشرطة)

حسين علي لطيف (النفط)

عباس ماجد كعيم (الطلبة)

كرار حيدر محمد (الطلبة)

حسين حسن امويد (الكرخ)

محمد قاسم محمد (الكرخ)

أمير محمد حنيت (نفط الوسط)

نصر سلام عيفان (الصوفية)

عباس مانع محيسن (أمانة بغداد)

علي عباس محيسن (أمانة بغداد)

عبود رباح عبود (القاسم)

إسماعيل أحمد (نوروز)

عمران زكي محمد (زاخو)

أمير حسن فنجان (النجف