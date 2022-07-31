دعوة ٢٦ لاعباً لتدريبات منتخب الناشئين

شفق نيوز/ أعلنَ مدربُ مُنتخب الناشئين أحمد كاظم قائمةَ المنتخب للالتحاقِ بالتدريباتِ اليوميّة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في ملعبِ علي حسين شهاب في الساعةِ الخامسة عصراً تحضيراً للمشاركةِ في بطولةِ كأس العرب التي تحتضنها مدينةُ وهران الجزائريّة في الثالث والعشرين من شهر آب المقبل.

وضمت القائمةُ (٢٦) لاعباً هم :

ا- باقر بشير جاسم.

2- يوسف إبراهيم سالم.

3- وليد خالد رضا.

4- فهد نعمة حسين.

5- أحمد فلاح أحمد.

6- أحمد جواد كاظم.

7- كامران أحمد خضير.

8- حسين فاهم عدنان.

9- حسن عامر كريم.

10- أدهم قيس خلف.

11- أمير جواد كاظم.

12- حسن جعفر كاظم.

13- أيوب إبراهيم أبو الهيل.

14- حسن علي حسين.

15- علي حسن إبراهيم.

16- باقر ضياء عدنان.

17- دانيال وليد مجيد.

18- علي أكبر طاهر زاير.

19- أحمد عبد الرضا محمد.

20- سامي سعيد.

21- باوان ستار.

22- راستي رشاد.

23- يوسف كارون.

24- حسن حسن خزن.

25- مصطفى تحسين.

26- علي محمد وادي.