دعوة صينية لمدرب تايكواندو عراقي لتدريب لاعبين ناشئين وشباب بمعسكر دولي

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الشرطة العراقي، يوم الاثنين، تلقي مدربه للتايكواندو نبيل قاسم، دعوة رسمية للإشراف على تدريب فئتي الناشئين والشباب في معسكر النجوم الدولي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 22 تموز/ يوليو إلى 10 آب/ أغسطس 2026.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الدعوة جاءت "للإشراف على تدريب لاعبي فئتي الناشئين والشباب، إلى جانب نخبة من المدربين الدوليين".

وأضاف أن "نبيل قاسم يُعد المدرب العربي الوحيد الذي تمت دعوته للمشاركة في هذا المعسكر، إلى جانب مدربين من إيران وتركيا، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المدربين العراقيين والعرب المشاركين في هذا الحدث الدولي".

وأوضح البيان، أن المعسكر من المؤمل أن يشهد مشاركة واسعة لعدد كبير من اللاعبين الواعدين من مختلف دول العالم، إذ يهدف إلى تطوير الجوانب الفنية والبدنية وصقل المواهب الشابة وفق أحدث المناهج التدريبية المعتمدة دولياً.