دعوة رسمية إلى المنتخب الروسي للعب وديا في العراق وكاساس يعود لبغداد

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تقديم دعوة رسمية للاتحاد الروسي للعب منتخبه مباراة ودية في العراق في ايام "الفيفا دي" المقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، "اجتمعنا انا ورئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال قبل العودة الى بغداد مع رئيس واعضاء من الاتحاد الروسي لكرة القدم، وتم الاتفاق على مباراة ودية تُقام في العراق خلال ايام (الفيفا دي) المقبلة المصادف من يوم 20 ولغاية 28 من آذار/مارس الحالي".

واشار الى ان، الاتحاد الروسي ابدى رغبته الشديدة وموافقته المبدئية للحضور للعراق في الوقت المحدد لخوض مباراة ودية بين منتخب البلدين .

ولفت الزاملي الى ان، الاتحاد العراقي تلقى دعوة للمشاركة في بطولة رباعية مشارك بها قطر و إيران و الأردن، و تقام البطولة في المملكة الأردنية الهاشمية شهر نيسان المقبل.

وبين ان الاتحاد اصبح يبحث عن البطولات والمباريات الودية التي تخدم المنتخب وتكون على مستوى عالٍ للاستفادة الفنية من خلال المشاركات.

وفي السياق ذكر الزاملي ان، الوفد العراقي وصل يوم أمس الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساءًالى بغداد ، بضمنه كاساس وكادره المساعد الذين فضلوا العودة الى بغداد لمتابعة اللاعبين العراقيين في الدوري وعقد اجتماعات لمناقشة وتحليل ماحدث في لقاء العراق وروسيا الاخيرة.

وكان منتخب العراق خاض لقاءً ودياً أمام نظيره الروسي وانتهت بفوز روسيا 2-0 .