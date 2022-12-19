دعوة الأندية النسوية لحضور قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز / دعت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ممثلي الأندية المشاركة في الدوري النسوي للساحاتِ المكشوفة للحضور إلى مقر الاتحاد يوم غد الثلاثاء لإجراء قرعة الدوري الممتاز.

و قال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة النسوية دعت ممثلي هذه الفرق لحضور القرعة يوم غد في تمام الساعة 12 ظهراً ".

وأضاف البيان أن "الأندية المشمولة بالمشاركة في الدوري وحضور القرعة هي اندية فتاة بغداد، والتجارة، والزوراء، ونفط الشمال، وفتاة نينوى، وشباب الوطن.

يذكر ان اللجنة النسوية حددت الخامس والعشرين من الشهر الحالي موعداً لانطلاق الدوري للموسم 2022-2023 بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً واياباً.