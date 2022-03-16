دعوات لجماهير الكرة العراقية لتنظيم وقفة احتجاجية ضد قرار الـ"فيفا"

شفق نيوز/ دعا إعلاميون وناشطون وروابط مشجعي كرة القدم العراقية، يوم الأربعاء، إلى التوجه إلى ملعب الزوراء الرياضي للاحتجاج على قرار نقل مباراة منتخبي العراق والإمارات من بغداد إلى أرض محايدة، على خلفية القصف الإيراني لإقليم كوردستان.

وتابعت وكالة شفق نيوز، الدعوات التي وجهها الإعلاميون والجمهور الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الجماهير الرياضية كافة بـ"التوجه الى ملعب الزوراء في الساعة السابعة من مساء اليوم، من اجل حضور تدريبات منتخبنا الوطني".

وأضافوا "نتمنى ان يكون الحضور الزامياً لكل من يستطيع ذلك، لنردد بصوت واحد (بالروح بالدم نفديك يا عراق) رداً على قرار الاتحادين الدولي والاسيوي الظالم بحرمان العراق من حقه الطبيعي، الجمهور ستكون له وقفة وحضور ضد قرار الفيفا الجائر".

وأرفقوا دعواتهم بهاشتاكات "#قرار ظالم مرفوض، #العربان لا يريدون الاعتراف ان العراق بخير، #القرار سياسي، #العراق أكبر منكم، #الانسحاب من كأس الخليج مطلب شعبي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر نقل مباراة المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إلى أرض محايدة جراء القصف الصاروخي الإيراني الذي تعرضت له محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر من داخل الاتحاد وكالة شفق نيوز، إن المباراة بين الفريقين من الممكن أن تُقام في الأردن كأرض محايدة.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد فرحان في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "وصلتنا رسالة من الاتحاد الدولي في تمام الساعة 12:40 ظهراً تنص على نقل مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاماراتي الى ارض محايدة".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقيم المباريات الدولية لمنتخباتها وأنديتها على ملاعبها وبين جمهورها، على الرغم من تعرضها لهجمات متكررة من قبل الحوثيين اليمنيين الذين وصلت صواريخهم وطائراتهم المسيرة إلى عاصمة الإمارات أبو ظبي وإمارة دبي.