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دعم خليجي مطلق لرفع الحظر عن ملاعب العراق وإقامة خليجي 25 بالبصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-28T09:53:41+0000
دعم خليجي مطلق لرفع الحظر عن ملاعب العراق وإقامة خليجي 25 بالبصرة

شفق نيوز/ اكد رئيس الإتحادين الخليجي والقطري حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الاربعاء، أن الاتحاد الخليجي سيدافع بقوة من أجل الحصول على قرار رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وبأقرب وقت.

وقال بن خليفة بحسب بيان لوزارة الشباب والرياضة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حصول العراق على حق استضافة خليجي 25 وبالإجماع يعني ثقة الإتحادات الخليجية بالعراق".

وجدد بن خليفة دعمه وثقته بقدرة العراق على تنظيم بطولة خليجي 25 بصورة متميزة في البصرة من جميع الجوانب ، ولا سيما إذا ما انتهت أزمة فيروس كورونا بأقرب وقت ، يصاحبها عودة الجماهير إلى مقاعدهم على مدرجات الملاعب، وهو أهم ما يميز الأجواء الرياضية في العراق.

واكد بن خليفة دعم الاتحادين الخليجي والقطري الكبير للعراق في تنظيم بطولة خليجي 25 وتوفير جميع الإمكانات من أجل انجاحها وجعلها بطولة استثنائية.

وكان رئيس الإتحادين الخليجي والقطري حمد بن خليفة آل ثاني زار الوفد العراقي الذي يضم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام للتطبيعية محمد فرحان في مقر إقامتهم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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