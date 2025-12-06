دعماً للمنتخب.. الأولمبية تزوّد الجماهير العراقية في الدوحة بالأعلام والتيشيرتات

شفق نيوز- الدوحة

جددت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، دعمها المتواصل للمنتخب العراقي المشارك في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك عبر مبادرة خاصة لتشجيع الجماهير وحثّها على مؤازرة أسود الرافدين في مشوارهم البطولي.

وأكدت اللجنة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بتجهيز المشجعين العراقيين بالأعلام الوطنية والتشيرتات الخاصة بالمنتخب، بهدف تعزيز الحضور الجماهيري وإظهار الروح الوطنية في المدرجات، بما يعكس الصورة المشرّفة للجماهير العراقية المعروفة بشغفها وحماسها الكبيرين.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن دعمها يأتي في إطار حرصها على توفير جميع أشكال المساندة للمنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة، مؤكدة ثقتها بقدرة اللاعبين على تقديم أداء مميز يسهم في تحقيق النتائج التي تليق بسمعة الكرة العراقية.

واختتمت اللجنة بيانها، بالدعوة إلى مواصلة الحضور الجماهيري الفاعل، وتقديم الدعم الكامل للمنتخب في مبارياته المقبلة، معربة عن أملها في أن تتواصل الانتصارات ويرتفع العلم العراقي عالياً في سماء الدوحة.

يذكر أن المنتخب العراق لكرة القدم فاز على نظيره البحريني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ومن المقرر أن يلعب المنتخب مساء اليوم ضد نظيره السوداني.