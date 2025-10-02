دعماً للمنتخب العراقي.. هيئة الإعلام تطلق حملة ضد "البرامج المسيئة" وتخاطب القنوات

شفق نيوز- بغداد

دعا الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهيئة الإعلام والاتصالات، يوم الخميس، وسائل الإعلام العراقية، لدعم المنتخب العراقي بكرة القدم خلال مشواره الحاسم في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم حيث سيواجه منتخبي سنغافورة والسعودية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور مدير هيئة الاعلام والاتصالات نوفل ابو رغيف، وعدنان درجال رئيس اتحاد الكرة، وذلك في إطار دعم المنتخب الوطني العراقي.

وأكد أبو رغيف، خلال المؤتمر الذي حضره مراسلنا أن "دعم المنتخب في هذه المرحلة المفصلية واجب وطني"، مشيراً إلى أن "الهيئة قامت بزيارات ميدانية لعدد من القنوات الفضائية العراقية وتم توجيهها بضرورة أن يكون الخطاب الرياضي منسجما مع تطلعات الجمهور العراقي وبعيداً عن التجاوزات والإساءات".

وأضاف أبو رغيف، أن "ادارات هذه القنوات أبدت التزامها بالتخلص من التجاوزات في بعض البرامج".

وأوضح، أن "المنتخب الوطني هو واجهة العراق وكل إساءة توجه إليه تمثل إساءة لسمعة الوطن وقد تؤثر سلبا على مشواره في التصفيات، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات تصاعدية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه ثم التعهد ثم الغرامة فالحجب وأخيرا الإحالة إلى القضاء بحق غير الملتزمين".

وشدد أبو رغيف، على "ضرورة الابتعاد عن شخصنة المواضيع والتشهير والتشكيك بدون دليل"، مؤكداً أن "الهيئة ستزود القنوات الفضائية بتعليمات موحدة لتوجيه الخطاب الإعلامي الرياضي بشكل يخدم المصلحة العامة".

وأشار إلى "تشكيل لجنة خاصة لصياغة مدونة السلوك الإعلامي واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي الرياضي تضم مختصين وخبراء في الإعلام والقانون لضمان وضوح المعايير وضبط الأداء".

واختتم بالقول: "يجب أن نفرق بين حرية التعبير والفوضى التي تقلل من هيبة الدولة كما أن البرامج السلبية يتحمل مسؤوليتها أولاً مقدم البرنامج وإدارة القناة ونؤكد ضرورة اختيار الضيوف بعناية وأن أي إساءة شخصية دون دليل ستكون لها آثار خطيرة على المجتمع والرياضي".