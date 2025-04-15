دعماً لصقور الجبال.. 10 آلاف علم ودريس قبيل المواجهة التاريخية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، إطلاق حملة دعم واسعة تمثلت بتوزيع خمسة آلاف علم، وخمسة آلاف قميص أصفر خاص بفريق دهوك، دعماً للفريق قبيل مواجهة نظيره فريق القادسية الكويتي لحساب إياب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية والذي سينطلق في الساعة السادسة مساءً على ستاد دهوك الدولي.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأولمبية تسّخر كل إمكاناتها البشرية والمادية لجميع الاتحادات والأندية بغية تحقيق الإنجاز ورفع اسم العراق عالياً في المشاركات الدولية".

وأشاد مفتن، بـ"المستوى المميز الذي قدمه فريق دهوك خلال البطولة منذ انطلاق المشوار الخليجي وصولاً للمباراة النهائية"، معرباً عن تفاؤله بصقور الجبال لخطف لقب النسخة 31 من تاريخ البطولة.

هذا وأجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع لاعبي نادي دهوك الرياضي، ‏وبارك للاعبين ولكل الجهود التي ساهمت بوصولهم إلى المباراة النهائية التي تعد "محل فخر للكرة العراقية والشعب العراقي"، مؤكداً أنّ "هذه المباراة مهمة لكل العراقيين".

‏وأعرب عن أمنياته باللعب بروح رياضية مع الأشقاء في النادي الكويتي، والالتزام بتنفيذ خطة المدرب بتفاصيلها من أجل الفوز والظفر بالكأس لتحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.

‏من جانبهم، عبر الملاك التدريبي ولاعبو الفريق عن شكرهم لرئيس الوزراء على اهتمامه وتشجيعه لهم في هذه المباراة المهمة، وفقاً لبيان حكومي صادر عن مكتب السوداني، وورد لوكالة شفق نيوز.

وسيخوض نادي دهوك مواجهة الإياب أمام ضيفه القادسية الكويتي ضمن نهائي بطولة كأس الخليج للأندية، في المباراة التي يحتضنها ملعب دهوك عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جانب آخر، امتلأ ملعب دهوك بالكامل قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال الخليج للأندية.