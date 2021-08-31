دعاوى قضائية تهدد الاندية بالحرمان من المشاركة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أكد كاظم صدام عضو لجنة اللاعبين والمدربين في الهيأة التطبيعية يوم الثلاثاء، ان اندية عراقية ستكون مهددة بالإبعاد عن الدوري العراقي الممتاز.

وقال كاظم صدام لوكالة شفق نيوز؛ ان 80 بالمئة من الأندية الممتازة لم تسدد ما بذمتها من ديون سابقة للاعبين ومدربين رغم تنبيهها بذلك بغية اتخاذ إجراء سريع بهذا الشأن الا أنها لم تقم باتخاذ أي إجراء.

واشار الى ان عدد كبير من اللاعبين والمدربين قدموا شكاواهم للجنة كما رفعوا الشكاوى ايضاً لجهات اخرى عبر محاميين للحصول على مستحقاتهم السابقة.

وبين ان اللجنة انجزت كل ماقدم لها ورفعتها للهيأة التطبيعية لاتخاذ القرار بشأن ذلك وفي حال عدم التسديد فلن تشارك الفرق بحسب التعليمات الاسيوية ولجنة التراخيص.

ولفت ان القانون سيأخذ مجراه لاسيما وان الاجراءات كلها رسمية وقانونية للاعبين والمدربين، وقد تحرم تلك الشكاوى عددا من الاندية المشاركة في الدوري الممتاز كون أغلب الشكاوى وردت عبر محامين رفعوا مظلومية اللاعبين والمدربين للمحاكم بعد تبليغ التطبيعية بذلك لابلاغ الأندية المعنية.

ودعا صدام؛ الاندية لحل الإشكال الحاصل بأسرع وقت وقبل انطلاق الدوري منتصف الشهر المقبل والا ستضع الاندية نفسها في موقف صعب وطريق مجهول.