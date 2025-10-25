دزينة أهداف عراقية تهز شباك سوريا قبل مواجهة الأردن

شفق نيوز– عمّان

فاز المنتخب العراقي لكرة القدم لقصار القامة، يوم السبت، على منتخب سوريا بنتيجة 12-1 ضمن منافسات بطولة الاتحاد غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الأردن.

‏وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني في مباراة مصيرية عند تمام الساعة السابعة من مساء غد الأحد في قاعة قصر الرياضة بالعاصمة عمان.

وكان منتخب العراق قد فاز على نظيره اللبناني، أمس الجمعة، بعشرة أهداف مقابل هدف في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لقصار القامة.