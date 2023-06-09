درّاج عراقي يحقق وساماً نحاسياً آسيوياً

شفق نيوز/ نال الدرّاج العراقي ياسر ضياء الدين، اليوم الجمعة، الوسام النحاسي لفعالية الماسترز بأعمار 40-45 عاماً لقطع مسافة 15 كيلومتراً في بطولة آسيا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ضياء الدين جاء بالمركز الثالث بعد منافسيه التايلندي صاحب المركز الأول، والسعودي الذي حل ثانياً، حيث شارك في السباق 16 متسابقاً من دول آسيوية مختلفة.

وانطلقت بطولة آسيا في تايلند في السادس من شهر حزيران الجاري وتستمر لغاية الثالث عشر منه بمشاركة ثلاثين بلداً.