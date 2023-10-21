درجال: 4 مليارات دينار سنوياً لكل فريق بلا تمويل في دوري المحترفين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، أن الحكومة خصصت مبلغ أربعة مليارات دينار سنوياً لكل فريق دوري المحترفين ليس لديه تمويل مالي، معرباً عن أمله شمول فرق إقليم كوردستان بهذه المنحة.

وقال درجال خلال إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم 2023-2024، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على تخصيص هذا المبلغ لكن لمدة أربع سنوات فقط وبعدها يتم حجبه ولابد للأندية من الاعتماد على نفسها في التمويل بعد ذلك".

وأوضح أن "الاتحاد اجتمع مع وزارة الشباب والرياضة وتم الاتفاق على تهيئة وتجهيز كل الملاعب التي تحتضن منافسات الدوري"، مبيناً أن "الوزارة وعدت الاتحاد بأن تنجز وتجهز كل الملاعب في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".

وبين أن "الاتحاد تهاون هذا الموسم بترخيص الأندية وستطبق معايير اللاليغا بالتفصيل في الموسم 2024-2025".

يذكر أنه تم إطلاق تسمية "دوري نجوم العراق" على الموسم الأول من دوري المحترفين 2023-2024.