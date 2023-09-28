درجال يؤكد المضي بتطبيق دوري المحترفين والعمل على تعظيم الموارد المالية للأندية

شفق نيوز/ أقام الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الخميس، اجتماعاً مع الأمناءِ العامين لأنديةِ دوري المحترفين والدرجة الأولى في مقرّ الاتحاد بحُضور رئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء الاتحاد غالب الزاملي ومحمد ناصر ورشا طالب والأمين العامّ للاتحاد وأمناء السر لأنديةِ دوري المحترفين والدرجة الأولى.

وقبل بيان للاتحاد عن درجال قوله إن "الأنديةُ شركاء مع الاتحادِ، وركائزُ في النجاح، لدينا خطةٌ متكاملةٌ في العمل للنُهوضِ بواقع كرتنا، والاتحاد ماضٍ بتطبيق دوري المحترفين في الموسم المُقبل.

وأضاف "نتطلعُ إلى أن تكون عمليةُ توقيع العقود بين اللاعبين والأندية حسب الميزانيةِ المالية لها لإبعادها عن الدخولِ في المشاكل المالية التي ترهقُ الأنديةَ".

وأشار درجال إلى إن "هدفنا الرئيسي تعظيمُ الموارد المالية للأنديةِ التي يتيح لها العملَ بحريةٍ تامةٍ من خلال التعاقداتِ مع لاعبين بمستوى فني عالٍ، والاهتمام بمشروع الفئاتِ العمريّة، ونعمل بجدٍ لصالح الأندية، فنحن فريقٌ واحدٌ نتطلع الى النجاحِ بتطبيقِ دوري المحترفين بمشاركةِ الأندية".