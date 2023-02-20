درجال يؤشر خللاً ببعض مقررات الجمعية العمومية ويتعهد بتغييرها

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الإثنين، عن خلل ببعض مقررات الجمعية العمومية التي تم اتخاذها في وقت سابق، متعهداً بالعمل على تغييرها.

وقال درجال لوكالة شفق نيوز، إنه "التقى بسبعة عشر عضواً من أعضاء الهيئة العامة واتفق معهم على سياقات تخدم الكرة العراقية وتجاوز بعض المقررات التي اتخذت باجتماعات سابقة خدمةً للعبة".

واضاف ان "بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لا نراها تنسجم مع رؤية الهيئة العامة للاتحاد العراقي للعبة ولابد من اعادة النظر فيها وتغييرها لأن فيها خللاً".

وأشار درجال إلى أن "الاعضاء السبعة عشر وأعضاء آخرون ايدوا موقفنا وسيكون هناك اجتماعاً مرتقباً للهيئة العامة لاتخاذ توصيات جديدة لخدمة جميع مفاصل الاتحاد التي تخدم مشوار منتخباتنا الوطنية خلال المرحلة المقبلة، الى جانب حذف مقررات أخرى اتخذت في وقت سابق بعدما احسسنا فيها خللاً، ويجب عدم الاستمرار عليه".

يشار الى ان النائب الاول للاتحاد العراقي علي جبار قاد الاتحاد في بغداد بغياب الرئيس عدنان درجال وحسب الصلاحيات المخولة له قام بتشكيل لجنة الانضباط الجديدة في الاتحاد.