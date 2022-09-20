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درجال يوقف رئيس اتحاد الجمباز عن العمل: لم يحضر لجلسة الرد على الاتهامات

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-20T10:26:38+0000
درجال يوقف رئيس اتحاد الجمباز عن العمل: لم يحضر لجلسة الرد على الاتهامات

شفق نيوز / أصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء التعامل مع رئيس الاتحاد العراقي للجمباز إياد نجف وإيقاف جميع المنح والحساب المصرفي الخاص بالاتحاد، فيما بيّن الوزير عدنان درجال أن رئيس الاتحاد امتنع عن حضور جلسة في مقر الوزارة للرد على الاتهامات بحقه.

وفي وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد "اصدرت وزارة الشباب والرياضة أمراً ادارياً بإلغاء الأوامر الادارية السابقة الخاصة باتحاد الجمباز، واحالة جميع الإفادات للتحقيق فيها".

وبينت الوثيقة أنه "تم إيقاف التعامل مع رئيس اتحاد الجمباز اياد نجف لمخالفته القوانين النافذة، وإيقاف المنح المالية والتدقيق بالمنح السابقة، مع إيقاف الحساب المصرفي الخاص بالاتحاد فضلا عن تشكيل لجنة لاستلام القاعة الرياضية، و دعوة الهيئة العامة لتصحيح وضع اتحادها".

من جهته قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لوكالة لشفق نيوز إن هناك "خروق وشكاوى قدمتها الهيئة العامة لاتحاد الجمباز لوزارة الشباب والرياضة، وطلبنا حضور اياد نجف للحضور والدفاع عن الاتهامات لكنه لم يحضر".

وأضاف درجال ان "الوزارة أمهلت نجف فرصة اخيرة لغاية يوم امس الاثنين للدفاع عن نفسه لكنه لم يحضر أيضا لتخرج الوزارة بهذا القرار".

ويرأس اتحاد الجمباز اياد نجف كما أنه يشغل منصب النائب الاول للجنة الاولمبية العراقية.

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