درجال يوعز باستنفار الجهود في اسبوع رياضي لاستقبال لجنة الخليج

شفق نيوز/ أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، أن وزارته ومعها المؤسسات الرياضية والحكومية والمدنية والإعلام ولجان العمل التطوعي ستكون أمام مسؤولية واختبار حقيقي للنجاح في "أسبوع عمل" يجب أن يكون ناجحاً بامتياز .

وقال درجال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "إننا مقبلون على استضافة لجنة فنية مختصة من دول الخليج العربي لتَقييم وضع البصرة ومنشآتها الرياضية والخدمية وإمكانياتها لاستضافة بطولة كأس الخليج 25 نهاية العام الحالي، فضلًا عن المباراةِ الودية التي ستجمع المنتخب الوطني بكرةِ القدم مع شقيقه المنتخب الكويتي".

وأشار درجال إلى "استنفار الجهود والهمم سعياً للنجاح"، مشدداً على أن "يكون الاعلام والجماهير والمؤسسات الرياضية حاضرين بأعلى درجات الاستعداد وتوظيف القدرات في المكان المناسب".