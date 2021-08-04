درجال يوجه بإتمام ملاحظات لجنة تفتيش خليجي 25

شفق نيوز / وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الأربعاء، بإتمام ملاحظات لجنة تفتيش خليجي 25، بعد اطلاعه على اخر الاستعدادات لاستضافة البطولة نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، بحضور عدد من مديريّ دوائر الوزارة، ورئيس الهيئة التطبيعية وأمين السر أياد بنيان ومحمد فرحان.

وقال عضو اللجنة العليا، مدير عام دائرة التربية البدنية أحمد عودة زامل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإجتماع تركز حول توزيع العمل وتحديد اللجنة العليا المشكلة وفقا لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة الوزير عدنان درجال، ونائب رئيس اللجنة اسعد العيداني محافظ البصرة وعضوية رئيس الهيئة التطبيعية، و وكلاء الوزراء ذات العلاقة وهي عشر وزارات فضلا عن لجان الوزارة التي نتواجد بها مع امين عام الهيئة التطبيعية وستكون هناك لجنة اخرى من الهياة التطبيعية ووزارة الشباب والرياضة".

وأضاف زامل "تم الاتفاق على العمل جنبا الى جنب مع اللجنة الخليجية بغية اطلاعها بصورة مباشرة على الفقرات الثمانية الخاصة باسئلة الوفد التفتيشي الخليجي وأبرزها ملعب الميناء الذي يسير العمل فيه بصورة جيدة ونطلع اسبوعيا على احدث الاضافات فيه، فضلًا عن المنشآت الاخرى الخاصة بخليجي 25 ، ومنها الانتهاء بنسبة 100% من الملاحظات التي تخص ملعب البصرة الدولي ، وفيما يتعلق بملعب الفيحاء هناك تعامل موضوعي مع جميع الملاحظات بشأن الجدران وفصلها بقواطع عن الملعب الرئيس وسيتم الشروع بها الاسبوع المقبل".

وأوضح أن "هناك تقرير مفصل في السابع من الشهر الحالي سيرسل الى اللجنة الخليجية يتضمن اخر الاعمال والتشطيبات في ملعب الميناء"، مشيرًا إلى ان "الملاحظات عن الفنادق الثمانية داخل مجمع المدينة الرياضية ستباشر الشركة صاحبة العطاء بتغيير الاثاث فيها واكمالها حسب المواصفات المطلوبة لسكن الوفود الخليجية في مدة اقصاها 40 يوماً ، وهي مبادرة من السيد الوزير ويبدا التجهيز الاسبوع المقبل".

وتابع بالقول: "الذي تحدثنا عنه في أعلاه يقع ضمن مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، وفيما يخص المحافظة هناك اربعة مشاريع 3 منها للمحافظة وواحد لوزارة الصحة هو مستشفى السياب، والاخرى يجري العمل بها تخص الطريق الرابط لمنفذ سفوان وفندق الملنيوم لكبار الشخصيات ونعتقد ان العمل فيها يسير بصورة طبيعية جدا ومرضية حول الطرق الرابطة وتنسيق العمل مع المحافظة والوزارات الساندة الأخرى وفق مهام عملها واختتم حديثه بالقول ان ملف خليجي ٢٥ ينال دعم الحكومة المركزية على اعلى المستويات".