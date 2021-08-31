درجال يهاتف لاعبي واداريي المنتخب العراقي ويؤكد: الاسود سيستبسلون في موقعة سيئول

شفق نيوز/ اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الثلاثاء، ان جميع نجوم المنتخب العراقي بكرة القدم وكادر البعثة يتمتعون بمعنويات عالية جدا تؤهلهم لقول كلمتهم بشجاعة يوم الخميس المقبل في موقعة سيئول وهم يواجهون المنتخب الكوري الجنوبي ضمن افتتاح المرحلة الاخيرة للمجموعات المؤهلة الى مونديال الدوحة 2021.

وقال درجال إنه "بعد المكالمة الهاتفية التي اجراها اليوم مع لاعبي المنتخب والاداريين والمنسق الاعلامي نستطيع القول اننا نتمتع بثقة عالية مستمدة من اسودنا الابطال الذين نعول عليهم مع جماهير شعبنا ان يعززوا انتصارات اخوانهم في البارلمبية والاتحادات الرياضية الاخرى الذين زفوا لنا بشائر النصر بالالعاب القتالية والقوة البدنية والطاولة وغيرها".

وراهن درجال على "ظهور كبير للمنتخب سيثبت انه الرقم المنافس الاصعب في القارة الاسيوية ، متمنيا لعلي عدنان وايمن حسين وهمام واحمد و فهد و مهند وصفاء وبشار وجستن ومهاوي وجميع التشكيلة ان تكون في قمة عطائها الذي يمثل العراق بجماهيره الهائلة التي تقف خلفهم وتدعو لهم بالفوز.