درجال ينأى بنفسه عن حل إدارة نادي الزوراء

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال يوم الاثنين، أنه يقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع العناوين المنضوية تحت "لواءِ الاتحاد"، مشيرا إلى أنه لا يمكنُ أن يسمحَ لنفسه بالتدخل أو الالتفاف على أي قراراتٍ تصدر من القضاء ولا من مركزِ التسوية والتحكيم الذي يعدُّ أعلى جهة قضائية في القطاعِ الرياضي.

وأضاف درجال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محاولاتَ زج اسمي بموضوع نادي الزوراء، الذي نكن له ولجماهيره كلَ الحب والتقدير، الغرض منه تخريب العلاقة الطيبة بيننا وبين جماهيرنا الوفية بشكلٍ عام وجماهير الزوراء الحبيبة بشكلٍ خاص، ودق إسفين الفرقة الذي يحاول البعضُ للأسفِ الشديدِ التأسيس له في هذه المرحلة".

داعياً الجميع إلى الانتباهِ لما يحدث، وليعلم الجميع أني لن أدافعَ في يومٍ من الأيام عن الفاسدين أو المزورين كما يشاع.

وأكد درجال احترامه القانونَ ويسعى لبناء مؤسسةٍ رصينةٍ لا تتدخل فيما لا يعنيها، وتركز على عملها وأهدافها المرسومة، والتركيز على الخطط المستقبليّة التي وضعناها، من ضمنها التأهلُ لكأس العالم والارتقاء بدورينا. منوهاً إلى أن "الأيامَ ستثبت صحةَ ما ذهبنا إليه".

‎وكانت محكمة الاستئناف في بغداد، ردت العام الماضي دعوى الطعن بنتائج انتخابات نادي الزوراء الرياضي التي رفعها أحد لاعبيّ النادي السابقين.

‎وقالت ادارة النادي في تصريح سابق ان المحكمة ردت طعن الاستئناف الذي رفعه لاعب سابق في الزوراء ضد شرعية ادارة النادي بعد ان وجدت دعواه خالية من واقعية الدلائل والاثباتات.

وطالبت لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب العراقي، من اللجنة الأولمبية بحل ادارة الزوراء وتشكيل هيئة مؤقتة.

بحسب وثيقة صادرة من البرلمان العراقي استندت اللجنة لقرار مركز التسوية و التحكيم.

وأشارت اللجنة إلى بطلان انتخابات نادي الزوراء لوجود خروقات انتخابية، داعية اللجنة الاولمبية العراقية إلى حل الادارة التي يترأسها فلاح حسن وتشكيل هيئةً مؤقتة لحين إجراء الانتخابات الرسمية.