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درجال ينفي رفع دعوى قضائية ضد بنيان: عارية عن الصحة ولا يمكن أن تحدث

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-05T18:52:09+0000
درجال ينفي رفع دعوى قضائية ضد بنيان: عارية عن الصحة ولا يمكن أن تحدث

شفق نيوز / نفى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان، فيما عدَّ الأنباء التي تحدثت عن ذلك "عارية عن الصحة ولا يمكن أن تحدث".

وقال الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدّم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "ينفي الأنباءَ التي تداولتها بعضُ وسائِل الإعلام بخُصوصِ رفعِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال دعوى قضائيّةً على رئيسِ الهيأة التطبيعيّة إياد بنيان"، مُعتبراً تلك "أنباءً عاريّةً عن الصِحّة".

ونقل البيان عن رئيسُ اتحاد الكرة عدنان درجال قوله إنه "لم يتقدم بأي شَكوى ضِد رئيسِ الهيأة التطبيعيّة إياد بنيان في المحاكم، وهذا الأمرُ لا يمكنُ أن يحدث، وما تمّ تناولهُ لا يَمت للحقيقةِ بصلةٍ، والمعلوماتُ المذكورةُ غيرُ صحيحة".

وأضافَ درجال إن "هناك العديدَ من البَرامج التلفزيونيّةِ التي أشارت إلى عَقدي الأضواء وبرو"، مبينا ان "هيئة النزاهةِ خاطبت الاتحادَ لإرسالِ العقدين لمَعرفةِ تفاصيلهما".

وأشارَ درجال إلى إن "العلاقاتَ الأخويّة التي تربطُ الوسطَ الرياضي وشائجها متينةٌ، لذلك أتمنى من الجميعِ أن يتعاملوا بروحٍ رياضيّةٍ، والابتعاد عن إثارةِ أشياء غير صحيحة، مع ضَرورةِ الدِقة في نقلِ المعلومات، وعدم إيهامِ الوسطِ الرياضيّ بأخبارٍ مَغلوطة".

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