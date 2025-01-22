درجال يلتقي كاساس وتأكيد على بلوغ مونديال 2026

شفق نيوز/ بحث رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، مع المدرب خيسوس كاساس، استعدادات المنتخبِ العراقي، للاستحقاقاتِ المقبلة.

جاء ذلك خلا اجتماع درجال مع الجهاز الفني للمنتخب، داخل مقرِّ رابطة دوري المُحترفين في بغداد، حيث جرى تقييم الأداء الفنيّ لآخر مشاركةٍ للمنتخبِ والتي كانت في خليجي 26 في الكويت، إضافةً إلى مناقشةِ الخطط المستقبليّة لتطويرِ المنتخب والظهور بواقعٍ أفضل، خصوصاً أن المنتخبَ الوطني يمتلك حظوظاً قويةً في التأهل إلى كأس العالم بشكلٍ مباشرٍ من خلال المباريات الأربع المتبقية لأسود الرافدين.

وتحدث رئيسُ الاتحاد، خلال الاجتماع، عن عددٍ من المحاورِ الأساسية، وناقشها مع الجهاز الفنيّ، أبرزها تقييمُ الأداء السابق بعد كبوةِ خليجي 26، والاستعدادات القادمة، وتحديد الأهداف المستقبليّة، و أهمها الوصوُل إلى المونديال وتحقيق حلم الجماهير الذي طالَ انتظاره منذ آخر ظهورٍ للمنتخبِ في مونديال المكسيك عام 1986.

من جهته، أوضح كاساس، منهاجِ وخطةِ عمله للمرحلة المُقبلة والتي تتطلب مزيداً من التركيزِ والمتابعة، خصوصاً أن هناك مباراتين مقبلتين في غايةِ الأهمية خلال شهر آذار المقبل أمام كل من الكويت و فلسطين ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026، والظفرَ بنقاط هاتين المباراتين سيمنح العراق فرصةً كبيرةً في الوصول إلى المونديال.

وأشار إلى أن بعضِ الجوانب الفنية والأساليب المُتبعة في طريقةِ عمله سواء من حيث اختياراته للاعبين أو طرق اللعب أمام المنافسين، ومناقشة إمكانية استدعاء لاعبين جدد من الدوري المحلي أو المحترفين في الخارج"، مردفاً: "المدةَ المُقبلة تحتاجُ إلى تكاتفٍ و تعاونٍ من جميع الأطراف سواء من جماهير أو إعلام، ناهيك عن التعاون بين الإدارةِ والجهاز الفنيّ لتحقيقِ أفضل النتائج للمنتخبِ الوطنيّ".