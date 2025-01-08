درجال يلتقي بلجنة الحكام والأخيرة تكشف: العودة ستكون يوم غد

شفق نيوز/ تعهد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات رادعة بحق من يحاول الإساءة للدوري العراقي، فيما كشف رئيس لجنة الحكام عن عودة الكوادر للعمل يوم غد الخميس.

وقال الاتحاد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد عدنان درجال، عقد، اليوم، اجتماعا مع عدد من حكام دوري نجوم العراق بحُضور عضو المكتب التنفيذي رحيم لفتة، والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة الحكام محمد عرب ومدير الدائرة علي صباح".

وأضاف أن "درجال جدد شجبه واستنكاره للحادثة التي ألمت بالحكم الدولي حسين فلاح، وأكد أن الاتحاد لن يتوانى مطلقًا في اتخاذ القرارات المُناسبة التي تضمن سلامة العناوين الكروية المختلفة".

وتابع درجال، وفقا للبيان، أن "ما حدث للحكم الدولي حسين فلاح لن يمر مرور الكرام، بل سيكون درساً لكل من تسول له نفسه تشويش الصورة الزاهية لدورينا الذي نطمح بأن يكون دائمًا في مقدمة دوريات المنطقة".

وأشار إلى أن "إجراءات رادعة على وفق لائحة الانضباط ستلحق بكل من يحاول تضبيب الصورة"، مبينا أن "الاتحاد يسعى دائمًا لأن تكون كل كفاءاته ضمن الصفوة المختارة في المنطقة والقارة، ومن ضمنها الطواقم التحكيمية، والاهتمام بهذه الشريحة هو من أهم الأهداف التي تم وضعها والتي لا تقل شأناً عن الأهداف الأخرى الموضوعة".

من جهته، أكد رئيس لجنة الحكام محمد عرب، بحسب ما ذكر البيان، أن "ما حدث من امتناع الحكام من قيادة المباريات لا يعدُ إضرابًا بقدر ما هو تكاتفٌ أسري ينبغي أن يحدث".

وأشار إلى أن "التطمينات التي أفصح عنها الكابتن عدنان درجال بددت كل المخاوف التي كانت تعتري صدور الحكام"، مضيفا أن "الطواقم قررت قيادة مباريات الجولة 13 بدءاً من يوم غد الخميس الذي سيشهد إجراء المباريات التي كان من المقرر ان تقام اليوم الاربعاء".

وكان حكام العراق الدوليون، إلى جانب حكام تقنية الفيديو (VAR) وحكام الدرجة الأولى، قد أعلنوا رفضهم إدارة مباريات الجولة 13 احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له الحكم حسين فلاح في مباراة كربلاء ودهوك.

يذكر أن مباراة كربلاء ودهوك، أسفرت عن إصابة الحكم الدولي حسين فلاح بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل أحد مشجعي فريق كربلاء.