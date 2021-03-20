درجال يلتقي الملاك الفني لمنتخب العراق الكروي ويؤكد دعم الحكومة اللامحدود

شفق نيوز/ بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم السبت، مع الملاكين الفني والإداري للمنتخب العراقي الكروي أهم المتطلبات في برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير درجال شدد على "تقديم كل سُبل الدعم الذي يحتاجهُ المنتخب ومدربه السيد كاتانيتش في المرحلة الحالية والمقبلة التي يجب أن يبلغ فيها إعداد المنتخب ذروته وهو يستعد لثلاثة استحقاقات عالمية متمثلة بكأس العالم 2022 وقارية تتمثل ببطولة آسيا فضلًا عن بطولة العرب في الدوحة نهاية العام الحالي".

وأشارَ درجال إلى أن "منتخبنا الوطني ينال أقصى درجات الدعم الجماهيري والإسناد الحكومي لتوفير جميع احتياجاته وأفضل سُبل الإعداد من معسكرات وتجهيزات ومباريات ودية للظهور بمستوى مشرف يليق بسمعة ومكانة الكرة العراقية".

واستمع درجال لشرح مفصل عن مسيرة الإعداد وبرنامج التدريب قدمهُ عضو الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة الدكتور أحمد كوجر، والمدرب كاتانيتش، والمدير الإداري للمنتخب وتضمن الجوانب الفنية والإدارية والاحتياجات الضرورية للمنتخب، وفقا للبيان.